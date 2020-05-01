Прядкин о финансовых потерях РПЛ из-за коронавируса: «Пока таких нет»

Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался о финансовых потерях чемпионата России на фоне пандемии коронавируса.

– Какие финансовые потери у лиги?

– Пока нет таких.

– А недополученная [прибыль]?

– Пока тоже нет. Будем говорить так: у нас есть график платежей. Например, «Лига ставок» и «Тинькофф» чуть сдвинули их с учетом возобновления турнира. О потерях не говорим, пока исполнение идет у всех.

С техническим партнером все поставлено, мячи есть. Несколько контрактов увеличено и подписано, они одобрены экономическим комитетом. Несколько контрактов подписаны по международным правам, в этот раз сами их реализуем, остаток этот, а дальше будем смотреть, как идти дальше. Подписаны на хороших условиях с балканскими странами, с Казахстаном, – заявил Прядкин.