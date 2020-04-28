Ширл про трофеи «Зенита» в 2008-м: «Было прикольно – как ни играй, все равно выигрываешь»

Бывший защитник вспомнил матч за в 2008 году против «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Весной того же года петербургский клуб одержал победу в Кубке УЕФА, победив в финале «Рейнджерс» (2:0).

«В том году у нас все получалось. Да и если честно, мы сами не хотели нагружаться, а играли в то, во что привыкли. Было прикольно – как ни играй, все равно выигрываешь (смеется)!

Весной и в августе 2008-го все сошлось воедино: состав сложился, травм не было, настроение было великолепным.

Плюс очень вовремя пришел , который в Монако проводил дебютный матч за «Зенит» и очень хотел проявить себя с самой лучшей стороны. В общем, перед игрой все срослось очень удачно.

У Адвоката были очень простые установки, мол, у соперников опасны этот и этот, но давайте все-таки играть в свой футбол и ни на кого не обращать внимания.

Нам очень повезло, что мы смогли забить свои голы, но после гола Видича стало реально сложно. Последняя десятиминутка была просто ужасной!

Помню, в Монако был жуткий воздух – жара, душно, и, положа руку на сердце, признаюсь – на мой взгляд, продолжайся матч еще минут десять, «Манчестер Юнайтед» бы отыгрался.

Нет, серьезно – в концовке они нас просто задавили, но в итоге для «Зенита» все закончилось хорошо», – сказал Ширл.