«Зенит» покажет матчи победных Кубка УЕФА и Суперкубка-2008

«Зенит-ТВ» начиная с сегодняшнего дня будет транслировать все матчи плей-офф победных Кубка УЕФА-2008 и Суперкубка УЕФА-2008.
Игры можно будет увидеть на официальном сайте клуба по адресу 2008.fc-zenit.ru в течение месяца.
Расписание трансляций (время московское):
Кубок УЕФА, плей-офф
7 мая, 20:00. «Зенит» — «Вильярреал»
11 мая, 20:00. «Вильярреал» — «Зенит»
14 мая, 20:00. «Марсель» — «Зенит»
18 мая, 20:00. «Зенит» — «Марсель»
21 мая, 20:00. «Байер» — «Зенит»
25 мая, 20:00. «Зенит» — «Байер»
28 мая, 20:00. «Бавария» — «Зенит»
1 июня, 20:00. «Зенит» — «Бавария»
4 июня, 20:00. «Зенит» — «Рейнджерс»
Суперкубок УЕФА
8 июня, 20:00. «Манчестер Юнайтед» — «Зенит»