«Зенит» покажет матчи победных Кубка УЕФА и Суперкубка-2008

-ТВ» начиная с сегодняшнего дня будет транслировать все матчи плей-офф победных Кубка УЕФА-2008 и Суперкубка УЕФА-2008.

Игры можно будет увидеть на официальном сайте клуба по адресу 2008.fc-zenit.ru в течение месяца.

Расписание трансляций (время московское):



Кубок УЕФА, плей-офф



7 мая, 20:00. «Зенит» — «Вильярреал»

11 мая, 20:00. «Вильярреал» — «Зенит»

14 мая, 20:00. «Марсель» — «Зенит»

18 мая, 20:00. «Зенит» — «Марсель»

21 мая, 20:00. «Байер» — «Зенит»

25 мая, 20:00. «Зенит» — «Байер»

28 мая, 20:00. «Бавария» — «Зенит»

1 июня, 20:00. «Зенит» — «Бавария»

4 июня, 20:00. «Зенит» — «Рейнджерс»



Суперкубок УЕФА



8 июня, 20:00. «Манчестер Юнайтед» — «Зенит»