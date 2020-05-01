«Рубин» и «Крылья Советов» провели товарищеский матч в Казани.
По информации агентства «Татар-информ», команды условились провести игру тайно, потому что не получили официального разрешения от местных властей, а подобные события на данный момент запрещены из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Крылья» специально приехали на игру в Казань, она прошла на поле «Ак Барс Арены». В пресс-службе самарцев эту информацию подтвердили: «Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные».
Как сообщает Kazanfirst, матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Рубина», голами в составе казанцев отметились Зурико Давиташвили и Денис Макаров.