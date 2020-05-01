Президент «Атлетико»: «Мы в нескольких матчах от победы в ЛЧ. Это может быть наш год»

Президент поделился мнением о перспективах клуба в этом сезоне.

«В Ла Лиге ситуация непростая, потому что нам нужно попасть в четверку. В Лиге чемпионов у нас все очень хорошо, мы в нескольких матчах от нашей многолетней цели – победы в Лиге чемпионов.

«Атлетико» – особенная команда. Не удивляйтесь, если мы сможем выиграть Лигу чемпионов в сезон без зрителей. От нас можно ожидать чего угодно. Этот непростой год для футбола может стать нашим годом», – заявил Сересо в интервью Movistar+.