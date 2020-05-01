«Ростов», «Рубин» и «Тамбов» провели товарищеские матчи без разрешения РФС («Бизнес Online»)

Несколько клубов провели несанкционированные товарищеские матчи на фоне пандемии коронавируса, утверждает «Бизнес Online».

По данным источника, между собой уже играли и («волки» проводят сбор на базе казанцев в Соцгороде), а также и .

На этой неделе собираются встретиться ЦСКА и тульский «Арсенал», а «Крылья Советов» планируют провести минимум три матча с клубами РПЛ.

РПЛ и РФС не давали клубам разрешения на проведение игр, поскольку многое зависит от позиции Роспотребнадзора и властей конкретного региона. Матчи в основном обслуживают любительские бригады рефери.

«Как нам рассказали в одном из клубов, который проводил такой матч, на нем не было зрителей и посторонних, а у поля дежурила карета скорой помощи с медиками и соблюдались меры медицинского регламента. С медицинской точки зрения к организации игры отношение серьезное. Поэтому шанс получить какое-то наказание для клубов очень маленький, да и странно кого-то наказывать, если играют практически все команды», – говорится в материале «Бизнес Online».

При этом издание отмечает, что воскресный товарищеский матч между «Локомотивом» и «Динамо» (1:1) был проведен открыто.

Ранее стало известно, что сезон РПЛ возобновится 19 июня.