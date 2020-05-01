Дани Алвес о финале ЛЧ-2015 с «Юве»: «Барса» была как Мохаммед Али. Мы летали как бабочки и жалили как пчелы»

Бывший защитник «Барселоны» поделился воспоминаниями о финале -2014/15 с (3:1).

«Я помню почти все о том финале. С тех пор прошло не так много времени. Я помню, что это был особенный момент, но при этом тяжелый для всех игроков. Люди думали, что мы не сможем сделать еще один требл, и поддерживали наших соперников, чтобы этого не случилось. Когда ты готов к этому, вряд ли случится нечто плохое. Это и есть секрет «Барсы» в финалах – команда всегда готова.

Атмосфера была невероятной, поддержка тоже. Мы были действительно сосредоточены. Это то, что мне больше всего нравится в «Барсе». Когда попадаешь в финал, знаешь, что худшее позади, пришло время наслаждаться этим финалом. Когда ты наслаждаешься, то перестаешь думать о шансах соперника.

Нам противостоял физически сильный соперник. Мы знали, что для победы нам нужно контролировать мяч. Неважно, насколько сильны ваши оппоненты. Если они бегают за мячом, то устают. Момент, когда их игроки выбегали на нас со своих позиций, – это возможность для нашей атаки. Мы были как Мохаммед Али: порхали как бабочки и жалили как пчелы. Думаю, что мы достойно выиграли тот финал. Игроки много праздновали, поскольку мы вновь взяли требл», – вспомнил Алвес.