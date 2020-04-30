Широков об уходе Семина из «Локо»: «Запоздалое решение. С ним команда не прибавляла»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об уходе с поста главного тренера «Локомотива».

«Давно сказал, что поддерживаю решение. Просто оно запоздалое.

Я говорил, что «Локо» точно не прибавляет в игре при Семине. Эту команду создал не Семин, она уже была создана и находилась в соку.

До него выигрывали и кубки, и занимали третьи места. При нем команда уже окрепла и точечно усилилась», – заявил Широков в программе «Все на футбол!» на телеканале «Матч ТВ».

В период с 2016 по 2020 год «Локомотив» с Семиным выиграл чемпионат России, два Кубка и Суперкубок страны.

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