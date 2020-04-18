Сонг о трансфере в «Барсу»: «Сказали, что буду мало играть, но мне было наплевать! Знал, что теперь стану миллионером»

Экс-полузащитник «Арсенала» рассказал, почему перешел в «Барселону» в 2012 году.

«Многие футболисты тратят больше, чем могут. Я провел в «Арсенале» восемь лет, но начала хорошо жить лишь в последние четыре. Это произошло потому, что моя зарплата сильно выросла. Но при этом я понял, как много тратил впустую.

Когда я только перешел в «Арсенал», то получал 15 тысяч фунтов в неделю. Я был молодым и восторженным парнем. Я хотел общаться с большими парнями, покупать все, что хочу, и устраивать сумасшедшие вечеринки.

Я приходил на тренировку и видел – короля, который появлялся на очень крутой машине. Я сказал себе, что хочу получить такую же любыми средствами.

Я пошел в автосалон, подписал бумаги и договорился о форме оплаты. Так у меня появилась та же самая машина, что и у короля. Но я клянусь, что мне пришлось вернуть ее через два месяца. Все мои деньги уходили на бензин.

Я сказал им: «Дайте мне «Тойоту». Та машина для меня – это слишком». Потом я приехал на тренировку, и Тьерри спросил у меня: «Где твоя машина, сынок?» Я ответил, что уровень этой машины слишком высок для меня.

За все время в я не смог накопить даже 100 тысяч фунтов, а люди думали, что я миллионер.

Когда предложила мне контракт, и я увидел, сколько буду получать, то даже не задумывался. Я подумал, что моя жена и дети должны жить в комфорте, когда моя карьера закончится.

Я встретился со спортивным директором «Барсы», и он сказал, что я не буду часто выходить на поле. Но мне было наплевать! Я знал, что теперь стану миллионером.

Всегда буду говорить, что 20-летний парень, который ездит на «Феррари», – это бедняк, так как к этому возрасту он еще ничего не достиг. Но мужчина, который в 50 лет ездит на «Бентли», – это уважаемый человек», – сказал Сонг в прямом эфире инстаграма.