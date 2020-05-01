Защитник «Ньюкасла» Йедлин: «Мы не требуем, чтобы жизни черных были важнее жизней белых. Просим, чтобы нас рассматривали как равных»

Защитник высказался о погромах в , которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Через пару дней после смерти Джорджа Флойда мой дедушка написал мне, что он рад, что я сейчас не живу в США, потому что он переживал бы за мою жизнь как молодого чернокожего человека. Несколько дней это сообщение моего деда не выходило у меня из головы.

Он родился в 1946 году, прошел через движение «За гражданские права», пережил несколько ужасных расистских случаев в истории США, и теперь, 70 лет спустя, он все еще боится за жизнь своего чернокожего внука, в стране, в которой он и его внук родились, в стране, которую его внук представляет, когда играет за Соединенные Штаты, в стране, которую его внук представляет, когда играет в .

Я помню, как учился в начальной школе и должен был произнести клятву верности, которая заканчивается так: «...со свободой и справедливостью для всех». Каждый американец должен спросить себя, существует ли «свобода и справедливость для всех», и если их ответ «да», то они являются частью проблемы.

Мы ни в коем случае не требуем, чтобы жизнь черных имела большее значение, чем жизнь белых. Мы просим, чтобы нас рассматривали как равных. Больше, чем 3/5 от человека.

Я искренне сочувствую Джорджу Флойду, его семье и всем тем бесчисленным жертвам, которые погибли от бессмысленной жестокости полиции», – написал Йедлин.

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда