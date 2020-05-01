Врач «ПСЖ» сообщил, что у Ди Марии бессонница и депрессия из-за паузы в сезоне (Le Parisien)

Врач выразил руководству клуба обеспокоенность состоянием полузащитника .

По словам представителя медицинского штаба, 32-летний аргентинец страдает от бессонницы и испытывает приступы депрессии, сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.

Вероятной причиной такого состояния Ди Марии называется досрочное завершение сезона Лиги 1, по итогам которого «ПСЖ» был признан чемпионом, при этом последние матчи были сыграны в марте.

По данным источника, супруга Ди Марии сообщила близким, что ее муж ведет себя как зомби.