намерен усилить линию нападения в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, форвард «Лиона» Мусса Дембеле – приоритетная цель лондонцев. Зимой «Челси» уже пытался приобрести игрока, однако французский клуб запросил около 80 миллионов фунтов и сделка сорвалась.

Предполагается, что летом запрашиваемая цена наверняка будет ниже на фоне пандемии коронавируса, однако на данный момент нет никаких признаков, что клубам удастся договориться относительно суммы трансфера.

В связи с этим «Челси» рассматривает вариант с приобретением форварда «Лейпцига» Тимо Вернера, у которого есть опция выкупа за 49 миллионов фунтов. «Ливерпуль» и также интересуются Вернером. Игрок же склоняется к переходу в мерсисайдский клуб.

Тем не менее, ни один из клубов еще не сделал официального предложения, поэтому «Челси» полагает, что может переманить Вернера, пообещав больше игрового времени, чем игрок получит в в конкуренции с нападающим .

При этом лондонцы располагаются выше «МЮ» в таблице и с большей вероятностью смогут предложить игроку выступление в Лиге чемпионов.