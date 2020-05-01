Малафеев об интересе «Зенита» к Смолову: «Долго торговались. Просто не сошлись в деньгах»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» рассказал о переговорах с форвардом .

– Не секрет, что «Зенит» пытался забрать к себе Смолова. Почему сделка не срослась?

– Да, действительно, я присутствовал на многих встречах, где мы вместе с Чинквини (бывший спортивный директор «Зенита» – Sports.ru) ездили в Москву на переговоры, а в Петербург приезжали его представители. Мы очень долго торговались. По большому счету, просто не сошлись в деньгах.

– Это правда, что «Зенит» не был готов потратить на него 15 миллионов евро?

– Не могу сказать цифры, это конфиденциальная информация. Но могу сказать, что стороны просто не договорились. Я и с Федей общался, и с агентами.

– То есть Федор был готов переехать в Петербург?

– Сначала был готов, потом из-за того, что переговоры шли не так, как ему хотелось, сделка не состоялась. Люди торгуются, это нормально. Позже Федор сказал, что не хочет в «Зенит». Не знаю, была ли это игра агентов, но это была рабочая обстановка.

– Если бы Смолов перешел в «Зенит», он бы смог заиграть в команде?

– В команде есть Кокорин и Дзюба. Думаю, было бы слишком много игроков. Явно бы кто-то не попадал в основной состав. Сложно ответить, но могли бы быть конфликты, что кто-то не играет.

А с точки зрения профессиональных качеств Смолов – хороший игрок. Это он и сейчас демонстрирует, – сказал Малафеев.

Сам Смолов рассказывал, что вариант с «Зенитом» был за полгода до ЧМ-2018, однако футболист его отклонил.

Малафеев ушел из «Зенита» и тоже дал огромное интервью: прибил Дзюбу и агента Ахметова, объяснил миграцию игроков в «Сочи»