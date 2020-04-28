Семин о будущем тренере «Локо»: «Поддержал бы кандидатуры Пашинина и Евсеева»

Бывший главный тренер поделился мнением о том, кто должен был стать его преемником. Cегодня команду возглавил серб Марко Николич.

— Семин, конечно, когда-то должен уйти. Это однозначно. Не сегодня, так завтра. И он бы ушел по-любому. Но ведь это можно было бы сделать совершенно по-другому и очень правильно!

С моей точки зрения, это выглядело бы так. Я заранее об этом предупрежден, и мы идем к такому моменту вместе и в интересах футбола. А в интересах футбола — чтобы после Семина «Локомотив» возглавил бы или Пашинин, или Евсеев.

Пашинин уже здесь работает, его прекрасно примут болельщики. Как и Евсеева, парня в самом расцвете сил и с мощной энергетикой. Он боевитый человек, а это то, что всегда было свойственно «Локомотиву» наших времен.

И было бы верно, если бы клуб тренировал бывший игрок нашей национальной сборной. В этом присутствовала бы преемственность. Может, когда-нибудь Евсеев придет на место Черчесова. Почему мы об этом не думаем? С одной стороны, говорим, что должны привлекать в стартовый состав больше своих футболистов из школы, а с другой, сами же нарушаем эти принципы.

— Как относитесь к тому, что и Пашинин, и Лоськов, и Хапов, и тренер по физподготовке Алексеев остались в штабе? Не стоило ли им уйти вместе с вами?

— Правильно они сделали! Руководители сегодня есть, а завтра их нет. Они — люди, чуждые клубу. А «Локомотив» должен жить. И хорошим тренерам надо продолжать работать.

Возвращаясь к теме нового главного тренера — кандидатуры Пашинина и Евсеева я бы, без сомнений, поддержал. Тогда бы на любого почетного [тренера] согласился!

А с той группой, что сейчас руководит клубом, — не могу на это пойти. Потому что не хочу, чтобы мое доброе имя с ней как-либо ассоциировалось, – сказал Семин.

Пересказываем интервью Семина: про тайного спортивного директора (возможно, чей-то родственник), 0 новых спонсоров и разногласия со Смоловым