Твиттер ФИФА удалил фото Санчо в майке, посвященной убийству Джорджа Флойда

Пресс-служба ФИФА опубликовала в твиттере пост с лучшими игроками топ-5 лиг по системе «гол+пас», однако затем удалила его.

В посте на фото был вингер дортмундской «Боруссии» в футболке с надписью «правосудие для Джорджа», посвященной убийству Джорджа Флойда полицейским. Об этом сообщил журналист The Guardian Барни Роней.

Стоит отметить, что затем в твиттере ФИФА пост был перезалит, но уже с другой фотографией Санчо, который сегодня в игре с «Падерборном» (6:1) отметился хет-триком.

Напомним, 25 мая в США афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания по подозрению в попытке расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Флойда повалили на землю, надели на него наручники, а один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении несколько минут, игнорируя слова задержанного о том, что тот не может дышать.

После инцидента в Миннеаполисе и ряде других городов США прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. На историю с убийством Флойда отреагировали, в частности, футболисты Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Уэстон Маккенни («Шальке»).

Санчо и Хакими после голов показали майки с надписью, посвященной убийству Джорджа Флойда полицейским: «Правосудие для Джорджа»