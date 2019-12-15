Тиаго Алькантара думает о возвращении в Испанию и был бы рад перейти в «Барсу»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Тиаго Алькантара Футбол

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может отказаться от предложения клуба продлить контракт.

29-летний хавбек и его супруга изучают возможность вернуться всей семьей в Испанию, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Bild.

Тиаго выступает в Германии с 2013 года, перебравшись в мюнхенскую команду из «Барселоны», воспитанником которой является.

Действующий контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2021 года. Сообщается, что он был бы рад вернуться в «Барсу».

Тем не менее руководство «Баварии» считает Алькантару важным игроком команды, главный тренер Ханс-Дитер Флик рассчитывает на него, поэтому ситуация может поменяться.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья