Тиаго Алькантара думает о возвращении в Испанию и был бы рад перейти в «Барсу»

Полузащитник «Баварии» может отказаться от предложения клуба продлить контракт.

29-летний хавбек и его супруга изучают возможность вернуться всей семьей в Испанию, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Bild.

Тиаго выступает в Германии с 2013 года, перебравшись в мюнхенскую команду из «Барселоны», воспитанником которой является.

Действующий контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2021 года. Сообщается, что он был бы рад вернуться в «Барсу».

Тем не менее руководство «Баварии» считает Алькантару важным игроком команды, главный тренер рассчитывает на него, поэтому ситуация может поменяться.