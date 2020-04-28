«Сложно объяснить людям, почему Вторая лига называется ПФЛ». Глава комитета РФС по маркетингу о переименовании лиг

Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев рассказал о планах по переименованию футбольных лиг России.
«У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В моем понимании эти аббревиатуры не прижились у широких масс.
Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть «Профессиональная футбольная лига». А что, Премьер-лига – она не профессиональная?
Поэтому появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно с единой логикой», – сказал Соловьев.
РПЛ может стать Лигой России или Высшей лигой. РФС обсуждает названия лиг