Антон Миранчук выбыл на 3-4 недели. У него повреждена стопа, но перелома нет

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука после травмы, полученной во вчерашнем матче Кубка Париматч Премьер против «Партизана» (1:1, по пен. 2:4).

По информации , хавбек пропустит от 3 до 4 недель из-за повреждения стопы. В ходе обследования у него не было выявлено перелома.

Напомним, вчера Миранчук был заменен на 18-й минуте матча против «Партизана» и был сразу же доставлен в больницу на скорой помощи. Сообщалось, что 24-летний россиянин повредил пятую плюсневую кость, однако эта информация не подтвердилась.