Джейми Каррагер: «Ман Сити» – фаворит ЛЧ. «Ливерпуль» вылетел, «Барселона» уже не та»

Экс-защитник «Ливерпуль» Джейми Каррагер поделился мыслями о возобновлении европейского футбола.

«В это время основное внимание было уделено клубу, жаждущему получить первый титул чемпионат за три десятилетия. Но нельзя забывать про команду, стремящуюся выиграть главный европейский титул впервые за свою 140-летнюю историю.

На фоне обсуждения того, какие клубы выиграют больше от возобновления сезона АПЛ, выпал из поля зрения. Возможно, это устраивает Гвардиолу.

«Сити» в этом сезоне может выиграть еще один требл, включая титул, который они жаждут больше всего: Лига чемпионов.

Главное препятствие на пути к победе – «Ливерпуль» – отсутствует. Я не вижу в ЛЧ ни одной команды лучше «Ман Сити» или кого-то, сопоставимого с или «Тоттенхэмом» в интенсивности. Именно эти команды помешали Гвардиоле в последние два года.

«ПСЖ», и – крупнейшие угрозы для «Сити». Но у «ПСЖ» есть серьезная проблема – они вернутся в турнир, не сыграв ни одного матча в своем чемпионате. «Барселона» уже не та, что раньше, это показали их вылеты от «Ромы» и «Ливерпуля».

Самый опасный соперник для «Сити» – бывший клуб Гвардиолы, и этому способствует раннее возобновление Бундеслиги. Но я верю, что «Сити» сильнее.

«Ман Сити» – мой фаворит. Сомневаюсь, что кто-то хочет этой победы больше, чем они», – написал Каррагер в своей колонке.

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