«Смолов – несовременный футболист. Он выключается из игры, перестал прогрессировать». Орлов о форварде «Сельты»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о форварде «Локомотива» Федоре Смолове, арендованном «Сельтой».

– Состав «Локомотива» сопоставим с составом «Зенита»?

– Конечно, нет! Разве у «Локомотива» есть такая пара центральных защитников, как Ракицкий и Иванович? Это лучший дуэт в РПЛ.

– А полузащита?

– Да, у «Локомотива» есть Баринов — один из сильнейших полузащитников на своей позиции! Есть Крыховяк. Безусловно, это большой мастер.

– Еще Миранчуки.

– А вот братьям не хватает стабильности. Они способные, но не могут держать один уровень на протяжении всего сезона.

А утверждение Широкова о том, что Семин не смог раскрыть Смолова, я не понял. Не согласен с Романом.

– Почему?

– Да Смолов сам по себе несовременный футболист! Выключается из игры. Может быть, его Испания заставит вернуться на былой уровень?

Дело не в Семине, а в самом форварде. Надо двигаться, бороться. Почему Федор перестал попадать в сборную? Это же не Семин виноват. Черчесов сам себе не враг. Смолов перестал прогрессировать.

Он не так играет, как этого требует футбол в наши дни. Посмотрите на Левандовского в «Баварии», который весь матч терзает оборону соперников. Влево, вправо, вперед, назад.

Я желаю Смолову удачи, здоровья и, прежде всего, прибавить. Да, забил прекрасный гол «Реалу». Но этого мало... – заявил Орлов.