Правительство сегодня должно одобрить рестарт РПЛ и Кубка России («СЭ»)

Возобновление чемпионата и Кубка России сегодня сегодня должно быть одобрено правительством РФ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», без разрешения органов власти доигровка турниров невозможна.

Как только РФС получит утвержденные документы, он выступит с официальным заявлением.

Напомним, что 15 мая исполком принял решение о возобновлении с 21 июня. Кубок России должен возобновиться с 24 июня.

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