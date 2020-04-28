Правительство сегодня должно одобрить рестарт РПЛ и Кубка России («СЭ»)

Возобновление чемпионата и Кубка России сегодня сегодня должно быть одобрено правительством РФ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», без разрешения органов власти доигровка турниров невозможна.
Как только РФС получит утвержденные документы, он выступит с официальным заявлением.
Напомним, что 15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении РПЛ с 21 июня. Кубок России должен возобновиться с 24 июня.
Клубы убеждают, что РПЛ надо вернуть со зрителями. «Спартак» будет шить маски, «Локо» – слушать президента, ЦСКА – спасать от скуки