Правительство сегодня должно одобрить рестарт РПЛ и Кубка России («СЭ»)

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Возобновление чемпионата и Кубка России сегодня сегодня должно быть одобрено правительством РФ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», без разрешения органов власти доигровка турниров невозможна.

Как только РФС получит утвержденные документы, он выступит с официальным заявлением.

Напомним, что 15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении РПЛ с 21 июня. Кубок России должен возобновиться с 24 июня.

Клубы убеждают, что РПЛ надо вернуть со зрителями. «Спартак» будет шить маски, «Локо» – слушать президента, ЦСКА – спасать от скуки

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