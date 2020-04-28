Кикнадзе будет жить на базе «Локо» вместе с игроками. Завтра команда начнет сбор

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сергей Егоров Василий Кикнадзе коронавирус Футбол

Журналист Сергей Егоров сообщил, как «Локомотив» планирует готовиться к возобновлению сезона.

По его информации, вчера футболисты сдали тесты на коронавирус, ожидается, что результаты придут сегодня.

Завтра планируется начать подготовительный сбор. При этом, как отмечается, в Баковке будет жить и генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, однако пока неизвестно, когда он заедет на базу.

С завтрашнего дня «Локомотив» будет проводить по две тренировки в день.

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