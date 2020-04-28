😷 Коронавирус выявлен у защитника «Рубина» Пояркова. Это второй случай в казанском клубе

Футболисты , включая вернувшихся из-за границы легионеров, прошли тестирование на коронавирус.

Положительным оказался один результат – у защитника Николая Пояркова. Тест был отправлен на дополнительную проверку в лабораторию города Новосибирск, где 21 мая положительный результат подтвердился.

«Рубин» отмечает, что с другими игроками и персоналом команды 20-летний игрок не контактировал. Футболист находится на самоизоляции в казанской квартире.

Ранее положительный тест на во Владикавказе сдал игрок «Рубина» Константин Плиев, который продолжает оставаться дома в Северной Осетии. Оба футболиста чувствуют себя хорошо.

25 мая игроки (за исключением и ), тренерский штаб, персонал команды, сдали повторный тест. Все результаты оказались отрицательными.

Все футболисты с отрицательными результатами тестов могут приступать к тренировкам небольшими группами.