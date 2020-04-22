Лукас Биглия: «Хотел бы увидеть «Последний танец» с Месси и кубком мира»

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Полузащитник «Милана» Лукас Биглия поделился мнением о документальном сериале «Последний танец» о Майкле Джордане и провел параллели с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я закончил смотреть «Последний танец» на днях, это было потрясающе. Сериал заставил меня задуматься, что через несколько лет, надеюсь, мы сможем увидеть нечто похожее о нашем феномене.

Мы могли бы узнать массу вещей о повседневной жизни Месси. Все видят, как он тренируется, как играет, но в повседневной жизни происходит так много вещей, о которых люди не знают, как мы увидели это в сериале о Джордане.

В будущем хотел бы увидеть сцену, подобную той, где Джордан обнимает трофей НБА и плачет. Хотел бы увидеть это с Месси и кубком мира. Это будет много значить для него и всех аргентинцев», – рассказал Биглия.

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