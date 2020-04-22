Артем Дзюба: «Не хотят продолжать чемпионат только те, кто вылетает или на удобном месте»

Нападающий высказался о доигровке чемпионата России.

«Я за то, чтобы играть. Я не понимаю людей, которые что-то говорят, которым что-то не нравится. Понятно, что есть определенные вещи, но все обсуждается наверху, обсуждается с врачами.

Все взвесили за и против и только после этого решили возобновить сезон. Я думаю, это правильно.

Ну сколько можно? Мы два месяца и так пропустили. Такого не было в истории футбола. Даже в отпуске ты месяц не играешь, но ты не находишься дома, все время что-то делаешь, играешь в волейбол, теннис. А тут ты в четырех стенах, не побегаешь, не подрыгаешься: ни велосипеды, ни дорожки, ни отжимания не спасут.

Сколько еще ждать? Нужно выходить и тренироваться и играть. По-другому никак.

Сколько началось, когда предложили не доигрывать и объявить «Зенит» [чемпионом]? Не хотят продолжать только те, кто сомневается или им не выгодно. Кто-то вылетает, кто-то на удобном для себя месте.

Мы сразу решили, что хотим стать чемпионами в игре, а не так, чтобы нас где-то объявили. Лучше продолжить.

Кто-то говорит: «Зенит» оставил легионеров». Такое ощущение, что это проблема «Зенита» ,что мы смогли договориться, ребята остались.

Есть люди, которые все время недовольны. Не будем доигрывать: почему «Зенит» чемпион? Будем доигрывать: в неравных условиях! Давайте, может, мы не будем участвовать, все остальные будут играть?», – сказал Дзюба.