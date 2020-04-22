Медведев о 95-летии «Зенита»: «Уверен, в этом году мы станем чемпионами во второй раз подряд»

Генеральный директор высказался по поводу юбилея клуба. Сегодня сине-бело-голубые отмечают 95-летие со дня своего основания.

«95 лет – это очень серьезная дата! Сколько времени прошло с тех пор, когда была создана команда, с которой начинается история «Зенита». За эти годы прошло много больших событий не только в спорте: и страна у нас другая, и чемпионат по-другому называется.

«Зенит» и в советское время одержал победу в чемпионате и в Кубке, а в российское время стал одним из ведущих клубов России, регулярно играющим в еврокубках.

Я бы хотел, чтобы следующие пять лет в преддверии большого, эпохального юбилея ознаменовались новыми победами. Эти пять лет до 100-летия пройдут очень быстро. У «Зенита» все для этого есть. Уверен, в этом году мы во второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках.

Хочу пожелать болельщикам нашей команды, которых очень много не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и по всей стране, а также за рубежом, чтобы мы вместе, как называется наш новый проект «Вместе победим», чтобы мы победили вместе и преодолели все невзгоды. Нынче самое главное – чтобы все были здоровы, чтобы наши родные и близкие пережили эту злую напасть – коронавирус», – сказал Медведев.