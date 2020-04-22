Игроки «Реала» получат по 720 000 евро бонусами, если выиграют ЛЧ и Ла Лигу

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Футболисты «Реала» могут компенсировать потери из-за снижения зарплат по итогам результатов сезона.

Напомним, в начале апреля игроки согласились на 10-процентное сокращение заработной платы на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. Однако в клубе не обсуждали отмену возможных бонусов по итогам выступлений в различных турниров. 

Таким образом, после уплаты налогов каждый игрок «Реала» получит за победу в Ла Лиге 300 тысяч евро и 420 тысяч за Лигу чемпионов. Эти бонусы позволят большинству футболистам компенсировать свои потери в зарплате. 

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее объявил, что сезон Ла Лига возобновится 8 июня.

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