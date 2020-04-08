Месси, Роналдо, Облак, Канте и Марсело – в команде мечты Зелимхана Бакаева

Хавбек сборной России и «Спартака» Зелимхан Бакаев составил свою команду мечты из действующих и завершивших карьеру футболистов.
Вратарь: Ян Облак («Атлетико»).
Защитники: Марсело, Серхио Рамос (оба – «Реал»), Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»).
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Реал»), Нголо Канте («Челси»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роналдо (экс-форвард сборной Бразилии), Лионель Месси («Барселона»).
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