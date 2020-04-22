«Советский спорт» могут признать банкротом

Старейшее отечественное издание «Советский спорт» может быть признано банкротом.

По информации «Рейтинга букмекеров», компания «Инвест Групп» намерена подать в суд с заявлением о признании редакции «Советского спорта» банкротом.

«Это традиционная история. Дело в том, что «Советский Спорт» был должником типографии «Экстра М» в 2016, 2017, 2018 годах. Компания «Инвест Групп» выкупила долги у обанкротившейся типографии «Экстра М». Это намерение подать в суд заявление о признании банкротом – обычная процедура намекнуть, чтобы контрагенты были посговорчивее.

Поэтому, я думаю, мы здесь договоримся», — заявил генеральный директор и главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

В настоящее время типография «Экстра М» проходит процедуру ликвидации после признания банкротом.

Из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве следует, что ООО «Инвест Групп» приобрела у типографии «Экстра М» право требования к «Советскому спорту» и еще к 33 компаниям на общую сумму в 67,5 миллиона рублей на аукционе в январе 2020 года за 1,3 миллиона рублей.

В ноябре 2018 года типография «Экстра М» подала иск к «Советскому спорту» в Арбитражный суд Москвы о взыскании 6,06 млн рублей задолженности по договору оказания услуг. Позже правопреемником типографии в деле стала компания ООО «Инвест Групп». В июне 2019 года стороны заключили мировое соглашение и выработали график, в соответствии с которым «Советский спорт» должен был погасить задолженность. Таким образом, издание должно было полностью расплатиться с «Инвест Групп» к 15 апреля 2020 года.

17 апреля ООО «Инвест Групп» обратилось в Арбитражный суд Москвы с новым заявлением к «Советскому спорту» о взыскании 571,7 тыс. рублей.