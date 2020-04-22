Уткин о пьянстве игроков «Краснодара»: «Это паранойя. Я очень беспокоюсь, что нынешние футболисты перестали выпивать на отдыхе»

Журналист Василий Уткин высказался об отношении футболистов к алкоголю.

– Интересно ваше отношение к кампании Карпова против Галицкого.

– Я, честно, не понимаю, о чем вы говорите. Что за кампания? Если вы имеете в виду публикации Вани Карпова, ну есть они, ну и что?

Тут меня еще спрашивали про пьянство игроков . Это паранойя все. Это не соревновательный период. Что хотят, то и делают. Вас волнует? Меня совершенно не волнует.

Я вообще очень беспокоюсь из-за того, что нынешние футболисты перестали выпивать на отдыхе. Прежние делали это.

Я, разумеется, имею в виду не злоупотребление, а время от времени. В свободный день, почему бы нет? Меня вот это гораздо больше волнует, – сказал Уткин во время стрима, отвечая на вопросы зрителей.

Шапи переболел коронавирусом: заразился в Махачкале (там ужас), но уже сдал положительный на антитела