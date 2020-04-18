Булыкин о своих словах про Семина: «А в чем я его предал? Я его не увольнял»

Советник генерального директора высказался о ситуации вокруг .

– Ты же наверняка прочитал комменты после твоего первого комментария ТАССу. Там очень-очень жесткое общественное мнение сформировано, что убрали легенду, и только один Булыкин предал Юрия Палыча.

– (смеется) Честно, я не читаю комменты. Если бы я читал комменты, то, наверное, как футболист закончил бы лет в 20. Потому что в комментах у футболистов всегда от любви до ненависти один шаг. Честно говоря, их не читаю.

Всегда знаю, что люди, которые разбираются, фигню всякую в комментах писать не будут. А если люди недовольны своей жизнью, то они пишут комменты вне зависимости от того, кто и что там сказал. Лучше не читать. Иногда если смешно, я сам люблю почитать. Но не так, чтобы серьезно к этому относиться.

– Ты не считаешь, что предал Юрия Палыча вот таким высказыванием?

– Каким?

– Когда ты сказал... Сейчас, я процитирую: «Много факторов повлияло на то, что сменился тренер. Были задачи, которые не были решены». Ты не выразил недоумения этим решением, не присоединился к общественному мнению.

– Я сказал, что, наверное, были существенные причины, почему его согласились уволить. Или, точнее, не продлить контракт. Разные вещи – когда увольняют тренера и не продлевают с ним контракт. Поэтому здесь я считаю, что нужно дождаться официального заявления или совета директоров, или «Локомотива», и уже потом обсуждать.

Нет смысла обсуждать слухи. А инсайды и коммерческую тайну я точно не выдам.

– Я правильно понимаю твою позицию? Ты считаешь, что этим заявлением ты Юрия Палыча не предавал?

– Ну... Нет. А в чем я его предал? Я его не увольнял. Я написал, сказал «спасибо». Существуют задачи, которые он не выполнил, по мнению совета директоров, – сказал Булыкин.

⚔️ Болельщики «Локо» объявили онлайн-войну за Семина. Ад даже в комментах партнеров клуба