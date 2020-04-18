Марта: «Нужно прекратить сравнивать женский футбол с мужским. Больно это слышать»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси женский футбол чемпионат мира Марта Футбол

Бразильская футболистка Марта считает, что женский футбол не стоит сравнивать с мужским.

«Нужно прекратить сравнивать женский футбол с мужским. Больно слышать такие сравнения.

Люди говорят: «Марта шесть раз признавалась лучшей футболисткой мира, но ни разу не выигрывала чемпионат мира». Ну, Месси и Роналду тоже становились лучшими футболистами мира, но и они не были чемпионами мира.

Но это преподносят по-другому», – заявила Марта.

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