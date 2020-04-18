Советник президента «Барсы»: «Решение всегда в пользу «Реала», когда есть сомнения. Иногда с ними невозможно бороться»

Советник президента «Барселоны» высказался о мадридском .

О соперничестве «Барсы» и «Реала»

«В некоторых аспектах бороться с «Реалом» невозможно... Когда есть какие-то сомнения, то решение всегда в их пользу».

О стремлении выиграть Лигу чемпионов

«Сейчас болельщики хотят выиграть Лигу чемпионов. В наше время у этого турнира не было такого значения».

О возможном возвращении Роналда Кумана в «Барселону»

«Я думаю, что Куман однажды вернется в «Барсу». У него еще есть время, он молод. У него большой опыт и сильный характер.

Куман несколько раз был очень близок к тому, чтобы подписать контракт с «Барсой», – сказал Решак в интервью Cadena SER.