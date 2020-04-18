Sports.ru открывает вакансию дизайнера UI/UX

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – спортивное digital-издательство. Мы делаем медиа, сервисы и сообщества для любителей спорта во всем мире.
Ежемесячно нашими продуктами на 7 языках пользуется более 20 миллионов пользователей в России, США, Великобритании и других странах. Сейчас мы ищем дизайнера UI/UX для работы над внутренним стартапом Betting Insider.
В ваши задачи будет входить:
– Разработка и поддержка дизайн-системы проекта
– Проектирование и разработка UI/UX мобильных приложений iOS и Android. Поддержка и доработка текущей функциональности
– Участие в разработке и обсуждении новых фичей
– Взаимодействие с iOS/Android командами при реализации фичей
– Проектирование и дизайн интерфейсов для веб-версии продукта
– Прототипирование пользовательских интерфейсов.
От вас:
– Уверенное владение Sketch, Adobe Photoshop
– Опыт разработки интерфейсов для мобильных приложений
– Знание UX/UI паттернов веба и приложений
– Внимание к деталям и аккуратность: одинаковые отступы, поддержка UI-кита и так далее
– Продуктовая разработка. Дизайн-отдел для нас не просто исполнители, а неотъемлемые участники разработки новых фичей
– Классно, если вы любите спорт. Мы любим, поэтому и делаем отличные продукты для спортивных фанатов. Еще лучше, если вы интересуетесь ставками.
Для вас:
– Красивый офис в у метро Новокузнецкая
– «Белая» заработная плата
– Гибкий график с возможностью работать удаленно
– ДМС со стоматологией
– Фрукты, кофе, снеки 24/7
– Скидки в спортзал и на занятия английским
– Сложные задачи и опытные коллеги-наставники, которые помогут расти
– Оплачиваем обучающие курсы, конференции
– Развитие персонального бренда: расскажем как это делается, отправим на конференцию, поможем написать статью
– Своя футбольная команда с тренером, еженедельные тренировки на полях внутри ТТК, постоянные турниры
– Финансовая помощь с переездом, если вы не из Москвы.
Если вы заинтересовались вакансией, отправьте письмо с темой «UI/UX Designer» на p.buyatova@sports.ru и опишите в нем свой опыт работы, объясните, почему мы должны выбрать именно вас.
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