Sports.ru открывает вакансию дизайнера UI/UX

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – спортивное digital-издательство. Мы делаем медиа, сервисы и сообщества для любителей спорта во всем мире.

Ежемесячно нашими продуктами на 7 языках пользуется более 20 миллионов пользователей в России, США, Великобритании и других странах. Сейчас мы ищем дизайнера UI/UX для работы над внутренним стартапом Betting Insider.

В ваши задачи будет входить:

– Разработка и поддержка дизайн-системы проекта

– Проектирование и разработка UI/UX мобильных приложений iOS и Android. Поддержка и доработка текущей функциональности

– Участие в разработке и обсуждении новых фичей

– Взаимодействие с iOS/Android командами при реализации фичей

– Проектирование и дизайн интерфейсов для веб-версии продукта

– Прототипирование пользовательских интерфейсов.

От вас:

– Уверенное владение Sketch, Adobe Photoshop

– Опыт разработки интерфейсов для мобильных приложений

– Знание UX/UI паттернов веба и приложений

– Внимание к деталям и аккуратность: одинаковые отступы, поддержка UI-кита и так далее

– Продуктовая разработка. Дизайн-отдел для нас не просто исполнители, а неотъемлемые участники разработки новых фичей

– Классно, если вы любите спорт. Мы любим, поэтому и делаем отличные продукты для спортивных фанатов. Еще лучше, если вы интересуетесь ставками.

Для вас:

– Красивый офис в у метро Новокузнецкая

– «Белая» заработная плата

– Гибкий график с возможностью работать удаленно

– ДМС со стоматологией

– Фрукты, кофе, снеки 24/7

– Скидки в спортзал и на занятия английским

– Сложные задачи и опытные коллеги-наставники, которые помогут расти

– Оплачиваем обучающие курсы, конференции

– Развитие персонального бренда: расскажем как это делается, отправим на конференцию, поможем написать статью

– Своя футбольная команда с тренером, еженедельные тренировки на полях внутри ТТК, постоянные турниры

– Финансовая помощь с переездом, если вы не из Москвы.

Если вы заинтересовались вакансией, отправьте письмо с темой «UI/UX Designer» на p.buyatova@sports.ru и опишите в нем свой опыт работы, объясните, почему мы должны выбрать именно вас.

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