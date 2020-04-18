Вернер – запасной вариант «Барсы» в случае срыва трансфера Лаутаро

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«Барселона» может приобрести нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

Как сообщает Mundo Deportivo, в «Барсе» считают, что подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса будет нелегко, несмотря на то, что игрок хочет перейти в каталонский клуб.

«Барселона» хочет включить в сделку по Вернеру или Лаутаро защитников Самюэля Умтити и Нелсона Семеду, а также полузащитников Ивана Ракитича и Артуро Видаля. Кроме того, «Барса» может включить Артура в обмен. 

Ранее стало известно, что «Барселона» готова платить Лаутаро Мартинесу 10 млн евро в год. Также сообщалось, что скаут «Барсы» посещал матчи «РБ Лейпциг», чтобы просмотреть Вернера и еще нескольких игроков команды.

В этом сезоне Вернер провел за «РБ Лейпциг» 25 матчей в Бундеслиге, забил 21 мяч и отдал 7 голевых передач.

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