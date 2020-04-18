Юрген Клопп: «Отмена сезона была бы несправедливой. «Ливерпуль» должен стать чемпионом»

Главный тренер высказался о судьбе чемпионства в Премьер-лиге в этом сезоне.

«Ходили разговоры, что сезон хотят обнулить. И ты думаешь: «А? Мы отыграли 76% сезона, а вы хотите это все стереть?»

Такой расклад – просто сказать, что ничего не было, – лично я счел бы несправедливым. Мы первые по домашним встречам, также первые и по гостевым. Это сезон, в котором мы должны стать чемпионами.

Борьба с кризисом – самое важное. Я думаю, что в жизни есть вещи хуже, чем не стать чемпионами. Многие люди вокруг нас испытывают серьезные проблемы. Люди умирают, это всегда происходит, но в настоящий момент все из-за вируса, о котором мы не знали и к которому никто не мог подготовиться.

Мы не можем подготовиться ко всему, но при этом должны часто реагировать на обстоятельства. Реакция на то, чего я не ожидал, – самая большая часть моей жизни», – заявил Клопп.