Клопп об игре без зрителей: «Мы полюбили футбол не из-за атмосферы на стадионе»

Главный тренер высказался о возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

– Будут ли игроки «Ливерпуля» готовы к возобновлению сезона?

– Да. Смотрите, футбол – это игра, в которой мы противостоим другой команде.

Другие команды находятся в том же положении. Когда бы сезон ни начался, у нас будет одинаковое время для подготовки, и наша задача, как всегда, – использовать ситуацию, в которой находимся. Мы будем в максимально хорошей форме, из этого и нужно исходить.

– Что скажете о перспективе матчей без зрителей?

– Мы все начали играть в футбол без болельщиков и полюбили эту игру не из-за атмосферы на стадионе.

Между тем, мы привыкли и знаем, что [игра с болельщиками] это настоящий футбол, но теперь, если мы не сможем играть в таком формате в течение нескольких месяцев, надеюсь, всего лишь нескольких месяцев, это не значит, что [футбол] больше не замечательная игра.

Я действительно надеюсь, что все получится в Германии, и тогда мы сможем стартовать в Англии, – сказал Клопп BBC Football Focus.

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