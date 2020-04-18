Элбер о Неймаре: «Нельзя стать лучшим в мире в «ПСЖ». Нужно быть в клубе, способном выиграть ЛЧ»

Бывший форвард сборной Бразилии Элбер оценил вероятность возвращения нападающего «ПСЖ» в «Барселону».

«Поскольку он сам покинул «Барселону», то, на мой взгляд, он вряд ли вернется на «Камп Ноу».

По мне, Неймар очень плохо повел себя с «Барсой», потому что когда он хотел уйти, он сказал, что намерен стать лучшим в мире.

Но, я вас умоляю, нельзя стать лучшим в мире, играя за . Для этого нужно быть игроком «Реала» или «Барселоны», команды, способной выиграть Лигу чемпионов.

Думаю, «ПСЖ» в ближайшие три-четыре года это не светит», – сказал Элбер в эфире радиостанции Cadena SER.