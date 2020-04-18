Уэйн Руни: «Пак был почти так же важен для «МЮ», как Роналду»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об игре бывших полузащитников манкунианцев Пак Чжи Суна и .

«Это безумие, но если упомянуть при 12-летних, они бы сразу сказали: «Да, он был великолепным игроком . Однако если вспомнить , они могут не знать, кто это. Тем не менее, все, кто играл с Паком, знают, что он был почти так же важен для нашего успеха. Пак многое дал нашему коллективу, а я хочу говорить о командах. Именно такие игроки, а не звезды, – самое важное в спорте.

Посмотрите на самые большие матчи «Ман Юнайтед». Пак, Флетчер или даже оба всегда были задействованы. Они были жизненно важны для нас. Такие игроки, как я, Роналду, Тевес, всегда фигурировали в заголовках, но они были так же важны, как и мы, если не больше. Все из-за того, что они делали для команды. Они много жертвовали собой. Мы знали, что их реальный индивидуальный уровень часто упускался из виду.

Флетчер и Пак сыграли огромную роль в нашем развитии. Я помню выступление Фергюсона перед игрой в Милане. Он буквально сказал Паку: «Твоя работа сегодня не в том, чтобы касаться мяча или делать передачи. Твоя работа – следить за Пирло. Вот и все, Пирло». В то время, когда Андреа Пирло отдавал в среднем по 110 передач за игру, из них 60-70 – передачи вперед, которые могли доставить проблем.

Поэтому Фергюсон сказал Паку: «Ему нельзя позволять выполнять эти передачи. Нельзя опаздывать ни на секунду. Думаю, что у Пирло едва ли набралось 40 пасов в той игре, а 95 процентов из них были передачами назад, ведь Пак изумительно справился со своей задачей. Все остальные понимали, что физически и морально то, что Паку удалось сделать в ту ночь, было очень трудно», – заявил Руни.