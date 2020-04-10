«Челси» будет полностью платить зарплату всем сотрудникам. Болельщикам вернут деньги за отмененные матчи

«Челси» принял решение не участвовать в государственной программе выплат сотрудникам.

Клуб продолжит полностью платить зарплату всем сотрудникам, работающим в рамках полноценного рабочего дня.

Временные сотрудники и работники, привлекающиеся в дни матчей, будут получать выплаты до 30 июня – на тех же условиях, как если бы игры проводились.

На прежнем уровне останется поддержка женской футбольной команды и женской академии. Отмечается, что женская команда «синих» принимала активное участие в благотворительных программах клуба.

вернет деньги владельцам абонементов за все матчи, которые были запланированы на стадионе , но не будут сыграны на нем, если сезон не возобновится или матчи пройдут на других аренах.

Более того, клуб возместит 3800 болельщикам, которые планировали отправиться в Мюнхен на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», расходы на дорогу и проживание – до 350 фунтов каждому человеку. Игра должна была пройти 18 марта.

Все решения были одобрены руководством «Челси» во главе с Романом Абрамовичем.

На прошлой неделе стало известно, что игроки команды согласились урезать зарплаты на 10%, а главный тренер Фрэнк Лэмпард – на 25%.

13 марта сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления чемпионата по-прежнему неизвестна.