«Челси» будет полностью платить зарплату всем сотрудникам. Болельщикам вернут деньги за отмененные матчи

«Челси» принял решение не участвовать в государственной программе выплат сотрудникам.
Клуб продолжит полностью платить зарплату всем сотрудникам, работающим в рамках полноценного рабочего дня.
Временные сотрудники и работники, привлекающиеся в дни матчей, будут получать выплаты до 30 июня – на тех же условиях, как если бы игры проводились.
На прежнем уровне останется поддержка женской футбольной команды и женской академии. Отмечается, что женская команда «синих» принимала активное участие в благотворительных программах клуба.
«Челси» вернет деньги владельцам абонементов за все матчи, которые были запланированы на стадионе «Стэмфорд Бридж», но не будут сыграны на нем, если сезон не возобновится или матчи пройдут на других аренах.
Более того, клуб возместит 3800 болельщикам, которые планировали отправиться в Мюнхен на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», расходы на дорогу и проживание – до 350 фунтов каждому человеку. Игра должна была пройти 18 марта.
Все решения были одобрены руководством «Челси» во главе с Романом Абрамовичем.
На прошлой неделе стало известно, что игроки команды согласились урезать зарплаты на 10%, а главный тренер Фрэнк Лэмпард – на 25%.
13 марта сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления чемпионата по-прежнему неизвестна.