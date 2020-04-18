«Локомотив» продлит контракты игроков до фактического окончания сезона-2019/20

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что все футболисты доиграют нынешний сезон в составе команды.

«У нас есть договоренности с футболистами о том, что текущие контракты будут продлены до фактического окончания чемпионата», – сообщил Мещеряков.

По данным Transfermarkt, 30 июня истекают сроки контрактов у Антона КоченковаВладислава ИгнатьеваБориса РотенбергаМачея РыбусаАлександра КоломейцеваЖоау МариуДжефферсона Фарфана и Эдера.

1 июня «Локомотив» возглавит Марко Николич, который сменит на посту главного тренера Юрия Семина.

Сегодня стало известно, что РПЛ будет возобновлена 21 июня. Последний тур запланирован на 22 июля.

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