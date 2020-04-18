«Локомотив» продлит контракты игроков до фактического окончания сезона-2019/20

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что все футболисты доиграют нынешний сезон в составе команды.
«У нас есть договоренности с футболистами о том, что текущие контракты будут продлены до фактического окончания чемпионата», – сообщил Мещеряков.
По данным Transfermarkt, 30 июня истекают сроки контрактов у Антона Коченкова, Владислава Игнатьева, Бориса Ротенберга, Мачея Рыбуса, Александра Коломейцева, Жоау Мариу, Джефферсона Фарфана и Эдера.
1 июня «Локомотив» возглавит Марко Николич, который сменит на посту главного тренера Юрия Семина.
Сегодня стало известно, что РПЛ будет возобновлена 21 июня. Последний тур запланирован на 22 июля.
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