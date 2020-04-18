«Локомотив» продлит контракты игроков до фактического окончания сезона-2019/20

Председатель совета директоров рассказал, что все футболисты доиграют нынешний сезон в составе команды.

«У нас есть договоренности с футболистами о том, что текущие контракты будут продлены до фактического окончания чемпионата», – сообщил Мещеряков.

По данным Transfermarkt, 30 июня истекают сроки контрактов у , , , , , , и Эдера.

1 июня «Локомотив» возглавит Марко Николич, который сменит на посту главного тренера Юрия Семина.

Сегодня стало известно, что будет возобновлена 21 июня. Последний тур запланирован на 22 июля.

Все о рестарте РПЛ: начнут 21 июня (а скорее даже 19-го), вылет оставили, заражений не боятся

Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор