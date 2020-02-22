Эльдор Шомуродов: «Хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Форвард Эльдор Шомуродов рассказал о задачах в текущем сезоне, приостановленном из-за коронавируса.

– Сколько понадобится времени, чтобы вновь набрать приемлемую форму?

— Думаю, около месяца.

— Какие задачи ставите перед собой в этом сезоне?

— Сделаю все, чтобы «Ростов» занял как можно более высокое место в таблице. А из личных — хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Считаю, что шансы на это у меня сохраняются.

— То есть еще реально достать Дзюбу в бомбардирской гонке?

— Ну конечно.

— Кстати, почему вы перестали бить пенальти? Ведь так могло быть больше голов…

— А зачем? У нас в «Ростове» есть штатные пенальтисты, опытные игроки — они и бьют.

— На кого из форвардов вам хотелось бы быть похожим?

— Ни на кого. Мне хочется быть самим собой. А если вы имеете в виду, чья игра мне нравилась больше всего, то назову Дрогба и Фернандо Торреса.

— А кого отметите из узбекских футболистов прошлого?

— Мирджалола Касымова. Он наша легенда, – сказал Шомуродов.