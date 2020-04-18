Врач «Локо» о коронавирусе у Фарфана: «Думаю, Джефферсон вернется через 3-4 недели. У него самая легкая форма по КТ»

Врач «Локомотива» Сергей Хайкин прокомментировал информацию о заражении форварда Джефферсона Фарфана коронавирусом.
– У Джефферсона самая легкая классификация болезни по КТ – КТ-1. Есть два небольших очага пневмонита, характерные для этого вида.
- Какие проявились симптомы?
– Головная боль, ломота в мышцах, в спине. И температура 37,9 и 37,5.
Соответственно, тест на антитела у него отрицательный, а тест на ПЦР (методом полимеразной цепной реакции – прим. Sports.ru) – положительный, который был отправлен в Роспотребнадзор на подтверждение.
- Как проходит его лечение?
– Фарфан находится на изоляции, дома. Мониторит температуру, делает пульсоксиметрию. Его помощники связываются с нами каждый день и информируют о его самочувствии.
- В больнице ему быть не обязательно?
– При такой форме – не обязательно. Ему предписана домашняя изоляция.
- Он сейчас в Москве?
– Да. Здесь.
- Теперь возникает опасность, не контактировал ли он с другими футболистами команды...
– Нет. У нас все футболисты сидят по домам, не контактируют друг с другом. Такая угроза исключена! Все на самоизоляции в своих домах, апартаментах.
- Какие примерные сроки выздоровления Фарфана?
– Сейчас пройдут все ступени болезни. Но нужно понимать, что после выздоровления Джефферсону еще нужно будет находиться две недели на самоизоляции, карантине.
Думаю, он сможет вернуться в строй и будет допущен до тренировок через три-четыре недели, – отметил Хайкин.