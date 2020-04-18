Врач «Локо» о коронавирусе у Фарфана: «Думаю, Джефферсон вернется через 3-4 недели. У него самая легкая форма по КТ»

Врач Сергей Хайкин прокомментировал информацию о заражении форварда коронавирусом.

– У Джефферсона самая легкая классификация болезни по КТ – КТ-1. Есть два небольших очага пневмонита, характерные для этого вида.

- Какие проявились симптомы?

– Головная боль, ломота в мышцах, в спине. И температура 37,9 и 37,5.

Соответственно, тест на антитела у него отрицательный, а тест на ПЦР (методом полимеразной цепной реакции – прим. Sports.ru) – положительный, который был отправлен в Роспотребнадзор на подтверждение.

- Как проходит его лечение?

– Фарфан находится на изоляции, дома. Мониторит температуру, делает пульсоксиметрию. Его помощники связываются с нами каждый день и информируют о его самочувствии.

- В больнице ему быть не обязательно?

– При такой форме – не обязательно. Ему предписана домашняя изоляция.

- Он сейчас в Москве?

– Да. Здесь.

- Теперь возникает опасность, не контактировал ли он с другими футболистами команды...

– Нет. У нас все футболисты сидят по домам, не контактируют друг с другом. Такая угроза исключена! Все на самоизоляции в своих домах, апартаментах.

- Какие примерные сроки выздоровления Фарфана?

– Сейчас пройдут все ступени болезни. Но нужно понимать, что после выздоровления Джефферсону еще нужно будет находиться две недели на самоизоляции, карантине.

Думаю, он сможет вернуться в строй и будет допущен до тренировок через три-четыре недели, – отметил Хайкин.

🚨У Фарфана коронавирус. Это первый случай в РПЛ