Юрий Семин: «Хотелось бы, чтобы «Локомотив» остался на втором месте»

Главный тренер «Локомотива» , который покинет клуб 31 мая, высказался о возобновлении с 21 июня.

– Конечно, хорошо, что сезон будет доигран. Значит, ситуация с коронавирусом​ улучшается. Спортивный принцип сохранится, будут распределены все места.

Да, матчи пройдут без зрителей, но наши люди соскучились по футболу и смогут следить за играми по телевизору. Думаю, те футболисты, которые себя не запускали во время карантина, будут лучше готовы.

– Что пожелаете «Локомотиву» в этой части сезона? На что может претендовать команда?

– Объективно? «Локомотив» как есть на втором месте, так и хотелось бы, чтобы он там остался. Это идеальная позиция в данном случае. В целом мы внутри команды такую задачу и ставили.

– А «Зенит» уже не достать?

– Отрыв чересчур большой. Плюс, надо признать, что очень сильная команда, – сказал Семин.

73-летний специалист покинет «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта. Руководить командой в оставшихся матчах будет новый главный тренер Марко Николич.

После 22 туров чемпионата России «Локомотив» идет вторым и отстает от «Зенита» на 9 очков. У «Краснодара» столько же очков, сколько у «Локомотива», но он занимает третье место, уступая по дополнительным показаниям.

Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор