Федун о коронавирусе: «Зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья»

Владелец рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.

– Леонид Арнольдович, как себя чувствуете?

– В последний день чувствую себя нормально, спасибо.

– Сегодня исполком принял решение возобновить чемпионат и Кубок России. Ваше мнение?

– На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Поскольку болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно. При этом с учетом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень все быстро развивается. И риски есть.

– Что может стать поводом остановить чемпионат вновь: заболевание журналиста, судьи?

– Надо понимать, что молодые ребята на 99% переносят заболевание легко. Это я возрастной, у меня свои болячки, и это было достаточной сложностью. Из-за коронавируса ты выбываешь на месяц жизни минимум, а то и на полтора. Риски такие есть, особенно когда чемпионат «разбежится», когда все выйдут на пик формы и будет потерян иммунитет, – сказал Федун.