Александр Дюков: «Окончательное решение по возобновлению сезона – за государством, региональными органами»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какие меры необходимы для возобновления сезона РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.

«Окончательное решение по возобновлению сезона – за государством, региональными органами. Мы еще должны пройти несколько вех.

Первая веха – выход распоряжения, которое регулировало бы возможность въезда иностранцев. Для возобновления сезона клубы должны вернуть легионеров. Процесс получения соответствующих согласований в правительстве завершен, распоряжение находится на подписи либо у председателя правительства, либо у и.о. Это даст возможность легионерам вернуться в распоряжение клубов.

Следующая веха – согласование регламента. Он передан в Министерство спорта, оно дальше направило регламент на рассмотрение в Роспотребнадзор.

Мы знаем, что есть ограничения на тренировки и проведение соревнования на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая. Но мы собираемся провести работу по тому, чтобы снять ограничения. И проведем эту работу.

Рассчитываем на понимание региональных властей, так как не проводим массовых мероприятий», – сказал Дюков.

РПЛ вернется 21 июня (а скорее даже 19-го): все 8 туров сыграют, вылет будет. Кубок России тоже доиграют