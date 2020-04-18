Самюэль Это’О: «Роналдо – лучший форвард в истории. Месси и Мбаппе – лучшие игроки сейчас»

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Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’О высказался о лучших игроках.

О лучшем форварде в истории

«Лучше всех был Роналдо, Феномен. Испытываю к нему огромное уважение и восхищение. Многие из нас подкрались [к его уровню], и я бы включил себя в их число».

О лучших действующих игроках

«Я выбрал бы Лионеля Месси, который более опытен, и Килиана Мбаппе, он молод и производит большое впечатление. Думаю, он станет главной мировой звездой в ближайшие годы», – сказал Это’О в прямом эфире в инстаграме Generation Amazing.

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