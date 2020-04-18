Диего Симеоне: «Месси и Марадона смогли бы играть вместе. Добавить к ним Роналду было бы сложнее»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о том, возможно ли было бы совместить на поле Лионеля Месси, Диего Марадону и Криштиану Роналду.

О Месси и Марадоне

«Они разные. Первый – машина по забиванию голов. В последние годы я регулярно страдал [от рук Месси].

Другой [Марадона] был лицом аргентинского футбола. Сегодня кажется, что Месси более зрелый, и он воплощает это. Они бы могли играть вместе».

О том, смогли бы Месси, Марадона и Роналду играть вместе 

«Добавить Криштиану будет сложнее. В таком случае появились бы дыры.

Я всегда говорю: если один игрок не бежит, все в порядке, если два – сложно, если три – невозможно», – сказал Симеоне.

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