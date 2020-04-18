Диего Симеоне: «Месси и Марадона смогли бы играть вместе. Добавить к ним Роналду было бы сложнее»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о том, возможно ли было бы совместить на поле Лионеля Месси, Диего Марадону и Криштиану Роналду.
О Месси и Марадоне
«Они разные. Первый – машина по забиванию голов. В последние годы я регулярно страдал [от рук Месси].
Другой [Марадона] был лицом аргентинского футбола. Сегодня кажется, что Месси более зрелый, и он воплощает это. Они бы могли играть вместе».
О том, смогли бы Месси, Марадона и Роналду играть вместе
«Добавить Криштиану будет сложнее. В таком случае появились бы дыры.
Я всегда говорю: если один игрок не бежит, все в порядке, если два – сложно, если три – невозможно», – сказал Симеоне.