Эррера о Мбаппе: «Кажется, будто мы 12-летние дети, а он Усэйн Болт. В 2025 году Килиан может взять «Золотой мяч»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высоко отозвался о форварде парижан Килиане Мбаппе.
«Иногда на тренировках есть ощущение, что он занимается с детьми, из-за того, как он бежит, как двигается, как проходит тебя.
Кажется, будто мы 12-летние дети, а он Усэйн Болт. Когда он оказывается перед воротами, он способен остановиться, сохранить хладнокровие и забить много голов. Это непросто.
У него есть баланс скорости, силы и спокойствия, чтобы забивать голы. В 2025 году он может взять «Золотой мяч», – сказал Эррера.
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