«Яндекс» и Rambler Group могут стать конкурентами «Газпром-Медиа» в переговорах за право транслировать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций (будущего еврокубкового турнира).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к обеим компаниям.

Таким образом, у могут появиться конкуренты на показ в России еврокубков начиная с сезона-2021/22.

При этом «Яндекс» не намерен ограничиваться правом трансляции только на территории России. Интернет-компания претендует и на страны ближнего зарубежья, включая Украину. «Об этом знают на Украине, и эта ситуация им не нравится», — сказал один из собеседников РБК.

По данным источника, знакомого с ходом переговоров, сумма, которая включает в себя права на трансляции всех клубных турниров на три года с учетом стран СНГ, может составить 200 млн евро. Такую же оценку называет и источник, близкий к «Яндексу».

Как сообщает еще один источник, в числе претендентов есть и онлайн-кинотеатр ivi, который уже приобрел у «Газпром-медиа» права на трансляции футбольных турниров в текущем цикле.